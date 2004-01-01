События:







«Дети Ра» — толстый литературный журнал ПОЭЗИИ и ПРОЗЫ, издающийся с 2004 года.

Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.

С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.writer21.ru).



Слово «Ра» имеет много толкований. Это и древнее название Волги, и Бог Солнца, и русский авангард. Все эти значения в той или иной степени применительны к названию журнала. Он возник на берегах древней реки, поэты — всегда дети Солнца, и печатаются в «Детях Ра» авторы, исповедующие не только силлабо-тонические принципы, но также ориентированные на поиск в поэзии, ищущие свое самовитое, авангардное слово.



Главный редактор — Президент Союза писателей ХХI века, кандидат филологических наук, Союза писателей Москвы, русского Пен-центра, Правления Союза литераторов Москвы

Первый заместитель главного редактора — поэтесса, драматург, член Союза писателей России Анна Романюк.

Заместитель главного редактора — поэт, литературный критик, член Союза литераторов России



Издатель — Холдинговая компания «Вест-Консалтинг». — толстый литературный журнализдающийся с 2004 года.Журнал «Дети Ра» основан в 2004 году в Саратове.С 2011 года выходит под эгидой Союза писателей ХХI века (сайт www.writer21.ru).Слово «Ра» имеет много толкований. Это и древнее название Волги, и Бог Солнца, и русский авангард. Все эти значения в той или иной степени применительны к названию журнала. Он возник на берегах древней реки, поэты — всегда дети Солнца, и печатаются в «Детях Ра» авторы, исповедующие не только силлабо-тонические принципы, но также ориентированные на поиск в поэзии, ищущие свое самовитое, авангардное слово.Главный редактор — Президент Союза писателей ХХI века, кандидат филологических наук, Союза писателей Москвы, русского Пен-центра, Правления Союза литераторов Москвы Евгений Степанов Первый заместитель главного редактора — поэтесса, драматург, член Союза писателей России Анна Романюк.Заместитель главного редактора — поэт, литературный критик, член Союза литераторов России Юрий Милорава Издатель — Холдинговая компания «Вест-Консалтинг».



Адрес редакции:



Союз писателей ХХI века

Бизнес-центр «Калейдоскоп»

Россия, 115230, Москва, Хлебозаводской проезд,

д. 7, стр. 9, офис № 12 (7 этаж)

Редакция журнала «Дети Ра»

Тел. (495) 978 62 75

Е-mail.:

Степанову Евгению Викторовичу Бизнес-центр «Калейдоскоп»Россия, 115230, Москва, Хлебозаводской проезд,д. 7, стр. 9, офис № 12 (7 этаж)Редакция журнала «Дети Ра»Тел. (495) 978 62 75Е-mail.: stepanovev@mail.ru Степанову Евгению Викторовичу



Редколлегия:



Журнал получил большую прессу. Опубликованы рецензии и отклики в таких изданиях, как «Новый мир», «НЛО», «Литературная учеба», «Экслибрис НГ», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Русская мысль», «Русский курьер», и во многих других.



Официальный сайт журнала



Редакция не имеет возможности вступать в переписку с авторами, но сообщает о своем решении (если оно положительное). Если в течение 5 недель мы не ответили, значит, рукопись редакцию не заинтересовала.

Гонораров издание не выплачивает.

С 2007 журнал выходит ежемесячно и Решением Совета учредителей размещен в Интернет-портале «Журнальный Зал». Журнал также размещен на порталах «Читальный зал» и «Мегалит».



С 2004 по 2011 год вышло 82 номера.

Каждый номер посвящен одному городу (региону). Вышли номера, посвященные Саратову, Тамбову, Самаре, Костроме, Красноярску, Новосибирску, Липецку, Иркутску, Перми, Екатеринбургу, Санкт-Петербургу, Москве, Нальчику, Нижнему Новгороду, Ставрополью, Удмуртии, русским литературным диаспорам Австралии, Берлина, Днепропетровска, Киева, Нью-Йорка, Парижа, Харькова, Хельсинки, поэзии Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Израиля, Ирландии, Швеции и многих других стран и т. д.

В журнале напечатаны такие авторы, как Дмитрий Авалиани, Максим Амелин, Геннадий Айги, Алексей Александров, Игорь Алексеев, Владимир Алейников, Виталий Амурский, Владимир Аристов, Сергей Арутюнов, Олег Асиновский, Павел Байков, Стенли Баркан, Татьяна Бек, Родион Белецкий, Юрий Беликов, Лариса Березовчук, Ольга Бешенковская, Игорь Болычев, Дмитрий Бобышев, Владимир Бояринов, нобелевский лауреат Иосиф Бродский, Дмитрий Быков, Михаил Бойко, Тамара Буковская, Михаил Бузник, Владимир Бурич, Сергей Бирюков, Николай Боков, Андрей Василевский, Светлана Василенко, Александр Вейцман, Игорь Виноградов, Алина Витухновская, Юрий Влодов, Анри Волохонский, Михаил Вяткин, Арон Гаал, Нина Горланова, Дмитрий Григорьев, Борис Гринберг, Николай Грицанчук, Андрей Грицман, Николай Гуданец, Данила Давыдов, Евгений Даенин, Анастасия Денисова, Аркадий Драгомощенко, Владимир Друк, Александр Еременко, Михаил Еремин, Ольга Ермолаева, Сергей Есин, Феликс Филипп Ингольд, Максим Замшев, Кристина Зейтунян-Белоус, Сергей Зубарев, Александр Кабанов, Константинос Кавафис, Алексей Караковский, Елена Кацюба, Константин Кедров, Бахыт Кенжеев, Владимир Климов, Юрий Кобрин, Даниэль Корбу, Александр Кондратов, Андрей Коровин, Анатолий Кобенков, Кирилл Ковальджи, Анна Кузнецова, Марина Кудимова, Анатолий Кудрявицкий, Константин Кузьминский, Марина Кулакова, Вячеслав Куприянов, Михаил Крепс, Павел Крючков, Максим Лаврентьев, Владимир Леонович, нобелевский лауреат Жан-Мари Гюстав Леклезио, Любомир Левчев, Рина Левинзон, Евгений Лесин, Слава Лен, Эдуард Лимонов, Света Литвак, Валерий Лобанов, Ольга Логош, Игорь Лощилов, Игорь Панин, Александр Петрушкин, Жак Превер, Салах Махди, Евгений Минин, Сергей Мнацаканян, Юрий Орлицкий, Олег Прокофьев, Александр Проханов, Александр Радашкевич, Леон Робель, Герхард Рюм, Наталья Рубанова, Марина Саввиных, Андрей Санников, Виктор Санчук, Роман Солнцев, Виктор Соснора, Дарья Суховей, Андрей Тавров, Александр Ткаченко, Тумас Транстремер, Наталья Фатеева, Александр Федулов, Евгений В. Харитоновъ, Алексей Хвостенко, Дмитрий Цесельчук, Александр Чернов, Евгений Чигрин, Иван Чудасов, Виктор Ширали, Владимир Шпаков, Данил Файзов, Михаил Файнерман, Феликс Чечик, Умберто Эко, Элана, Валентин Ярыгин и многие другие.



Основной профиль журнала — поэзия регионов России и русских диаспор за рубежом. Члены Союза писателей ХХI века (сайт www.writer21.ru ) обладают приоритетом на право публикации. Алексей Александров (Саратов), Юрий Беликов (Пермь), Сергей Бирюков (Галле, Германия), Александр Давыдов (Москва), Мария Бондаренко (Владивосток — Москва), Алексей Даен (Нью-Йорк, США), Константин Кедров (Москва), Кирилл Ковальджи (Москва), Андрей Коровин (Москва), Евгений Минин (Иерусалим, Израиль), Юрий Милорава (Москва-Чикаго), Евгений Минин (Иерусалим), Арсен Мирзаев (Санкт-Петербург), Юрий Орлицкий (Москва), Сергей Попов (Воронеж), Елена Сафронова (Рязань), Андрей Тавров (Москва), Евгений Харитонов (Москва), Атнер Хузангай (Чебоксары), Элана (Саратов).Журнал получил большую прессу. Опубликованы рецензии и отклики в таких изданиях, как «Новый мир», «НЛО», «Литературная учеба», «Экслибрис НГ», «Литературная газета», «Литературная Россия», «Русская мысль», «Русский курьер», и во многих других.Официальный сайт журнала www.detira.ru Редакция не имеет возможности вступать в переписку с авторами, но сообщает о своем решении (если оно положительное). Если в течение 5 недель мы не ответили, значит, рукопись редакцию не заинтересовала.Гонораров издание не выплачивает.С 2007 журнал выходит ежемесячно и Решением Совета учредителей размещен в Интернет-портале «Журнальный Зал». Журнал также размещен на порталах «Читальный зал» и «Мегалит».С 2004 по 2011 год вышло 82 номера.Каждый номер посвящен одному городу (региону). Вышли номера, посвященные Саратову, Тамбову, Самаре, Костроме, Красноярску, Новосибирску, Липецку, Иркутску, Перми, Екатеринбургу, Санкт-Петербургу, Москве, Нальчику, Нижнему Новгороду, Ставрополью, Удмуртии, русским литературным диаспорам Австралии, Берлина, Днепропетровска, Киева, Нью-Йорка, Парижа, Харькова, Хельсинки, поэзии Азербайджана, Бельгии, Болгарии, Израиля, Ирландии, Швеции и многих других стран и т. д.В журнале напечатаны такие авторы, как Дмитрий Авалиани, Максим Амелин, Геннадий Айги, Алексей Александров, Игорь Алексеев, Владимир Алейников, Виталий Амурский, Владимир Аристов, Сергей Арутюнов, Олег Асиновский, Павел Байков, Стенли Баркан, Татьяна Бек, Родион Белецкий, Юрий Беликов, Лариса Березовчук, Ольга Бешенковская, Игорь Болычев, Дмитрий Бобышев, Владимир Бояринов, нобелевский лауреат Иосиф Бродский, Дмитрий Быков, Михаил Бойко, Тамара Буковская, Михаил Бузник, Владимир Бурич, Сергей Бирюков, Николай Боков, Андрей Василевский, Светлана Василенко, Александр Вейцман, Игорь Виноградов, Алина Витухновская, Юрий Влодов, Анри Волохонский, Михаил Вяткин, Арон Гаал, Нина Горланова, Дмитрий Григорьев, Борис Гринберг, Николай Грицанчук, Андрей Грицман, Николай Гуданец, Данила Давыдов, Евгений Даенин, Анастасия Денисова, Аркадий Драгомощенко, Владимир Друк, Александр Еременко, Михаил Еремин, Ольга Ермолаева, Сергей Есин, Феликс Филипп Ингольд, Максим Замшев, Кристина Зейтунян-Белоус, Сергей Зубарев, Александр Кабанов, Константинос Кавафис, Алексей Караковский, Елена Кацюба, Константин Кедров, Бахыт Кенжеев, Владимир Климов, Юрий Кобрин, Даниэль Корбу, Александр Кондратов, Андрей Коровин, Анатолий Кобенков, Кирилл Ковальджи, Анна Кузнецова, Марина Кудимова, Анатолий Кудрявицкий, Константин Кузьминский, Марина Кулакова, Вячеслав Куприянов, Михаил Крепс, Павел Крючков, Максим Лаврентьев, Владимир Леонович, нобелевский лауреат Жан-Мари Гюстав Леклезио, Любомир Левчев, Рина Левинзон, Евгений Лесин, Слава Лен, Эдуард Лимонов, Света Литвак, Валерий Лобанов, Ольга Логош, Игорь Лощилов, Игорь Панин, Александр Петрушкин, Жак Превер, Салах Махди, Евгений Минин, Сергей Мнацаканян, Юрий Орлицкий, Олег Прокофьев, Александр Проханов, Александр Радашкевич, Леон Робель, Герхард Рюм, Наталья Рубанова, Марина Саввиных, Андрей Санников, Виктор Санчук, Роман Солнцев, Виктор Соснора, Дарья Суховей, Андрей Тавров, Александр Ткаченко, Тумас Транстремер, Наталья Фатеева, Александр Федулов, Евгений В. Харитоновъ, Алексей Хвостенко, Дмитрий Цесельчук, Александр Чернов, Евгений Чигрин, Иван Чудасов, Виктор Ширали, Владимир Шпаков, Данил Файзов, Михаил Файнерман, Феликс Чечик, Умберто Эко, Элана, Валентин Ярыгин и многие другие.Основной профиль журнала — поэзия регионов России и русских диаспор за рубежом. поиск по сайту:







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